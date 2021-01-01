Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi Note 9T с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 5.99-дюймового Xiaomi Redmi Note 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.