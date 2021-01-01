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Xiaomi Redmi Note 9T против Note 5

Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G
Xiaomi Redmi Note 9T
VS
Ксиаоми Редми Ноут 5
Xiaomi Redmi Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi Note 9T с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 5.99-дюймового Xiaomi Redmi Note 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9T
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.54" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 13% лучшая автономность (118 vs 104 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 3 года новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.32% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (545 против 465 нит)
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9T
vs
Redmi Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84% 77.68%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 2252:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9T
465 нит
Redmi Note 5 +17%
545 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 158.5 мм
Ширина 77.3 мм 75.4 мм
Толщина 9.1 мм 8 мм
Вес 199 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9T +8%
84%
Redmi Note 5
77.68%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G и Ксиаоми Редми Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2400 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 509
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
FLOPS - ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9T +104%
286701
Redmi Note 5
140761

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9T +39%
18:58 ч.
Redmi Note 5
13:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9T
12:37 ч.
Redmi Note 5 +14%
14:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9T +46%
32:26 ч.
Redmi Note 5
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9T vs Xiaomi Redmi Note 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Апертура f/2.3 f/2
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9T
н/д
Redmi Note 5
76.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9T более удачной покупкой.

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