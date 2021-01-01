Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Redmi S2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.