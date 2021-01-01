Xiaomi Redmi S2 против Mi A3 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Redmi S2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi S2
- На 45% выше максимальная яркость экрана (502 против 347 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Xiaomi Mi A3 Lite
- Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3080 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
49
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
59
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.99 дюймов
|6.01 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|286 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|74.8%
|80.3%
|Особенности
|-
|- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|94.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|25.5 мс
|-
|Контрастность
|771:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.7 мм
|153.5 мм
|Ширина
|77.2 мм
|71.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.5 мм
|Вес
|170 граммов
|173.8 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Серебристый, Розовое золото
|Белый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 665
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 610
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~273 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1372
AnTuTu Benchmark 7
61044
Mi A3 Lite +112%
129399
AnTuTu Benchmark 8
166728
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:48 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:19 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
23:21 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.429 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.577 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 Lite более удачной покупкой.
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