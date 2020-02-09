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Xiaomi Redmi S2 против Redmi 7

Ксиаоми Редми S2
VS
Ксиаоми Редми 7
Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Redmi S2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.26-дюймового Xiaomi Redmi 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi S2
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (502 против 433 нит)
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3080 мАч
  • Тонкие рамки – на 12.03% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi S2
vs
Redmi 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 74.8% 86.83%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.7% 99.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 100 Гц
Время отклика 25.5 мс 25.1 мс
Контрастность 771:1 987:1
Максимальная яркость
Redmi S2 +16%
502 нит
Redmi 7
433 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.7 мм 158.6 мм
Ширина 77.2 мм 76.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 170 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Золотой, Серебристый, Розовое золото Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi S2
74.8%
Redmi 7 +16%
86.83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми S2 и Ксиаоми Редми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 632
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~124.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi S2
н/д
Redmi 7
261
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi S2
н/д
Redmi 7
1013
AnTuTu Benchmark 7
Redmi S2
61044
Redmi 7 +59%
97325
AnTuTu Benchmark 8
Redmi S2
н/д
Redmi 7
113249
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:48 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi S2
12:19 ч.
Redmi 7
н/д
Время просмотра видео
Redmi S2
12:02 ч.
Redmi 7
н/д
Время разговора (3G)
Redmi S2
23:21 ч.
Redmi 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi S2 vs Xiaomi Redmi 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi S2
78.2 дБ
Redmi 7 +6%
82.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2018 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.429 Вт/кг 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.577 Вт/кг 1.251 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Севинч 09 февраля 2020 19:20
Лично для меня Redmi S2 не плохой телефон. И очень даже качественный. Но если честно я за самсунг🤣
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