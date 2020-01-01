Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 апреля 2019 года Xiaomi Redmi Y3 с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.52-дюймового Oppo Realme 5i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.