Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года ZTE Axon 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.