Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года ZTE Axon 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.