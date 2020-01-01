Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года ZTE Axon 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.