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ZTE Axon 10 Pro против Xiaomi Redmi Note 8 Pro

ЗТЕ Аксон 10 Про
ZTE Axon 10 Pro
VS
Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года ZTE Axon 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 10 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Axon 10 Pro и Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 84.9%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
650 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 161.4 мм
Ширина 73.4 мм 76.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 175 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий Серый, Зеленый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Axon 10 Pro +4%
87.9%
Redmi Note 8 Pro
84.9%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 10 Про и Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 MediaTek Helio G90T
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2050 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 10 Pro +68%
2617
Redmi Note 8 Pro
1555
AnTuTu Benchmark 8
Axon 10 Pro +54%
440334
Redmi Note 8 Pro
286469

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MiFavor 10.0 MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
15:06 ч.
Время просмотра видео
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 10 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 20 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5184 x 3880
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 20 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Музыка
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Звонок
Axon 10 Pro
н/д
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.882 Вт/кг 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.8 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 10 Pro более удачной покупкой.

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