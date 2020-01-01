Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года ZTE Axon 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.