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ZTE Axon 11 против Huawei P20

ЗТЕ Аксон 11
ZTE Axon 11
VS
Хуавей П20
Huawei P20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 11
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Смартфон на 2 года новее
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 7.9% выше полезная площадь экрана
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (696 против 627 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Axon 11 и Huawei P20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 80%
Особенности - DCI-P3 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Axon 11
627 нит
Huawei P20 +11%
696 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 149.1 мм
Ширина 73.4 мм 70.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Axon 11 +10%
87.9%
Huawei P20
80%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 11 и Хуавей П20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 970
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU - 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 11 +60%
631
Huawei P20
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 11 +14%
1976
Huawei P20
1729
AnTuTu Benchmark 8
Axon 11 +43%
331736
Huawei P20
231815

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MiFavor 10 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 11
н/д
Huawei P20
13:58 ч.
Время просмотра видео
Axon 11
н/д
Huawei P20
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Axon 11
н/д
Huawei P20
16:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 11 vs Huawei P20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Axon 11
н/д
Huawei P20
107
Качества видео
Axon 11
н/д
Huawei P20
94
Итоговая оценка камеры
Axon 11
н/д
Huawei P20
102

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 24 18

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Axon 11
н/д
Huawei P20
66 дБ
Музыка
Axon 11
н/д
Huawei P20
69 дБ
Звонок
Axon 11
н/д
Huawei P20
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 11 более удачной покупкой.

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