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ZTE Axon 11 против Oppo Realme 8 Pro

ЗТЕ Аксон 11
VS
Оппо Реалми 8 Про
ZTE Axon 11
Oppo Realme 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 11
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 614 и 555 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 11
vs
Realme 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 83.3%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц 114 Гц
Время отклика 3.8 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Axon 11
609 нит
Realme 8 Pro +3%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 160.6 мм
Ширина 73.4 мм 73.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 168 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Axon 11 +6%
87.9%
Realme 8 Pro
83.3%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 11 и Оппо Реалми 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 11 +11%
614
Realme 8 Pro
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 11 +16%
1928
Realme 8 Pro
1658
AnTuTu Benchmark 9
Axon 11 +7%
370308
Realme 8 Pro
344589
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI MiFavor 10 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 11 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (88% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 11
н/д
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Время просмотра видео
Axon 11
н/д
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Время разговора (3G)
Axon 11
н/д
Realme 8 Pro
35:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 11 vs Oppo Realme 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Axon 11
н/д
Realme 8 Pro
112
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Axon 11
н/д
Realme 8 Pro
103

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 11 +5%
88.8 дБ
Realme 8 Pro
84.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте ZTE Axon 11, а если дисплей и программное обеспечение – то Oppo Realme 8 Pro.

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