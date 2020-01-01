Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy A41, который имеет процессор Mediatek Helio P65. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.