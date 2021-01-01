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ZTE Axon 11 против Samsung Galaxy M22

ЗТЕ Аксон 11
VS
Самсунг Галакси М22
ZTE Axon 11
Samsung Galaxy M22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 11
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% выше плотность пикселей (398 vs 274 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (611 против 442 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 11
vs
Galaxy M22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 83.6%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Axon 11 +38%
611 нит
Galaxy M22
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 159.9 мм
Ширина 73.4 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Axon 11 +5%
87.9%
Galaxy M22
83.6%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 11 и Самсунг Галакси М22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G MediaTek Helio G80
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G52 MP2
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 11 +116%
612
Galaxy M22
283
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 11 +55%
1905
Galaxy M22
1232
AnTuTu Benchmark 9
Axon 11 +82%
368524
Galaxy M22
202017
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI MiFavor 10 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 11 ГБ 24.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 11 vs Samsung Galaxy M22
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 11
88.8 дБ
Galaxy M22
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.62 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 11 более удачной покупкой.

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