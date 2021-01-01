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ZTE Axon 11 против Xiaomi Mi 10T Lite

ЗТЕ Аксон 11
ZTE Axon 11
VS
Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 11
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 46.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 11
vs
Mi 10T Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 84.6%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 96.5%
ШИМ (PWM) 250 Гц 2358 Гц
Время отклика 3.8 мс 42.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1377:1
Максимальная яркость
Axon 11 +3%
606 нит
Mi 10T Lite
586 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 165.4 мм
Ширина 73.4 мм 76.8 мм
Толщина 7.9 мм 9 мм
Вес 168 граммов 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Axon 11 +4%
87.9%
Mi 10T Lite
84.6%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 11 и Ксиаоми Ми 10Т Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 619
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 11
619
Mi 10T Lite +5%
653
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 11
1919
Mi 10T Lite +5%
2009
AnTuTu Benchmark 8
Axon 11 +5%
328012
Mi 10T Lite
312529

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MiFavor 10 MIUI 12
Размер системы из коробки 11 ГБ 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 11
н/д
Mi 10T Lite
19:46 ч.
Время просмотра видео
Axon 11
н/д
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Время разговора (3G)
Axon 11
н/д
Mi 10T Lite
34:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 11 vs Xiaomi Mi 10T Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 11
88.8 дБ
Mi 10T Lite +2%
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10T Lite, а если коммуникации и корпус – то ZTE Axon 11.

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