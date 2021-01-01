Главная > Сравнение смартфонов > Axon 11 vs Redmi Note 10 Pro Max – что лучше выбрать?

ZTE Axon 11 против Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

ЗТЕ Аксон 11
VS
Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс
ZTE Axon 11
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года ZTE Axon 11 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 11
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (625 против 455 нит)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 24 грамма меньше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 634 и 571 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 11
vs
Redmi Note 10 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 85.6%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Axon 11 +37%
625 нит
Redmi Note 10 Pro Max
455 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 164.5 мм
Ширина 73.4 мм 76.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 168 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Axon 11 +3%
87.9%
Redmi Note 10 Pro Max
85.6%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 11 и Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 810 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Axon 11 +11%
333463
Redmi Note 10 Pro Max
301462

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI MiFavor 10 MIUI 12
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 11 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 11
88.8 дБ
Redmi Note 10 Pro Max
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max, а если производительность, коммуникации и звук – то ZTE Axon 11.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Axon 11 против Redmi Note 8 Pro
2. Axon 11 против Mi Note 10 Lite
3. Axon 11 против P30 Pro
4. Axon 11 против Redmi Note 9 Pro
5. Axon 11 против OnePlus 7T
6. Redmi Note 10 Pro Max против Galaxy S20 Ultra
7. Redmi Note 10 Pro Max против Redmi Note 10 5G
8. Redmi Note 10 Pro Max против Redmi Note 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях