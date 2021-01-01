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ZTE Axon 30 Ultra против Samsung Galaxy S21 Plus

ЗТЕ Аксон 30 Ultra
VS
Самсунг Галакси С21 Плюс
ZTE Axon 30 Ultra
Samsung Galaxy S21 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2021 года ZTE Axon 30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 25% лучшая автономность (114 vs 91 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (887 против 711 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 30 Ultra
vs
Galaxy S21 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 98.9%
ШИМ (PWM) 757 Гц 240 Гц
Время отклика 2.4 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Axon 30 Ultra
711 нит
Galaxy S21 Plus +25%
887 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 161.5 мм
Ширина 73 мм 75.6 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 188 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Коричневый Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Axon 30 Ultra +3%
91.1%
Galaxy S21 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 30 Ultra и Самсунг Галакси С21 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP14
Частота GPU 840 МГц 760 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Axon 30 Ultra +16%
715411
Galaxy S21 Plus
615095

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MyOS 11 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 27.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч. 1:12 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 30 Ultra
11:46 ч.
Galaxy S21 Plus +18%
13:55 ч.
Время просмотра видео
Axon 30 Ultra
15:55 ч.
Galaxy S21 Plus +19%
18:53 ч.
Время разговора (3G)
Axon 30 Ultra
26:47 ч.
Galaxy S21 Plus +17%
31:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 30 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 10120 x 6328 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 30 Ultra +2%
89.3 дБ
Galaxy S21 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S21 Plus, а если камера – то ZTE Axon 30 Ultra.

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