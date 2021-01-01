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ZTE Axon 30 Ultra против Xiaomi Mi 10T Pro

ЗТЕ Аксон 30 Ultra
VS
Ксиаоми Ми 10Т Про
ZTE Axon 30 Ultra
Xiaomi Mi 10T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2021 года ZTE Axon 30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (711 против 633 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • На 30% лучшая автономность (118 vs 91 часов)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 30 Ultra
vs
Mi 10T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 97.9%
ШИМ (PWM) 757 Гц 2358 Гц
Время отклика 2.4 мс 42.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1252:1
Максимальная яркость
Axon 30 Ultra +12%
711 нит
Mi 10T Pro
633 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 165.1 мм
Ширина 73 мм 76.4 мм
Толщина 8 мм 9.3 мм
Вес 188 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Коричневый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Axon 30 Ultra +7%
91.1%
Mi 10T Pro
85.2%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 30 Ultra и Ксиаоми Ми 10Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 30 Ultra +22%
1131
Mi 10T Pro
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 30 Ultra +9%
3647
Mi 10T Pro
3356
AnTuTu Benchmark 8
Axon 30 Ultra +21%
715411
Mi 10T Pro
590273

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MyOS 11 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 19 ГБ 19.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 30 Ultra
11:46 ч.
Mi 10T Pro +61%
18:40 ч.
Время просмотра видео
Axon 30 Ultra
15:55 ч.
Mi 10T Pro +10%
17:05 ч.
Время разговора (3G)
Axon 30 Ultra
26:47 ч.
Mi 10T Pro +19%
31:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 30 Ultra vs Xiaomi Mi 10T Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 10120 x 6328 9248 x 6920
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 30 Ultra
89.3 дБ
Mi 10T Pro +2%
90.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте ZTE Axon 30 Ultra, а если автономность – то Xiaomi Mi 10T Pro.

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