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ZTE Axon 30 Ultra против Xiaomi Mi Note 10 Pro

ЗТЕ Аксон 30 Ultra
VS
Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
ZTE Axon 30 Ultra
Xiaomi Mi Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2021 года ZTE Axon 30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (711 против 612 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4600 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 30 Ultra
vs
Mi Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
ШИМ (PWM) 757 Гц -
Время отклика 2.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Axon 30 Ultra +16%
711 нит
Mi Note 10 Pro
612 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 157.8 мм
Ширина 73 мм 74.2 мм
Толщина 8 мм 9.7 мм
Вес 188 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Коричневый Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Axon 30 Ultra +4%
91.1%
Mi Note 10 Pro
87.8%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 30 Ultra и Ксиаоми Ми Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 825 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 30 Ultra +103%
1131
Mi Note 10 Pro
557
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 30 Ultra +104%
3647
Mi Note 10 Pro
1789
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Axon 30 Ultra +162%
715411
Mi Note 10 Pro
272671

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MyOS 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5260 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Axon 30 Ultra
11:46 ч.
Mi Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Axon 30 Ultra
15:55 ч.
Mi Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Axon 30 Ultra
26:47 ч.
Mi Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 30 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 10120 x 6328 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x Оптический, 4x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП) 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 30 Ultra
89.3 дБ
Mi Note 10 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 30 Ultra более удачной покупкой.

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