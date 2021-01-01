ZTE Axon 30 Ultra против Xiaomi Mi Note 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2021 года ZTE Axon 30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Камера имеет оптический зум 5x
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- На 16% выше максимальная яркость экрана (711 против 612 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4600 мАч
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|87.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|757 Гц
|-
|Время отклика
|2.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|157.8 мм
|Ширина
|73 мм
|74.2 мм
|Толщина
|8 мм
|9.7 мм
|Вес
|188 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Коричневый
|Зеленый, Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 618
|Частота GPU
|840 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 1024 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 30 Ultra +103%
1131
557
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 30 Ultra +104%
3647
1789
AnTuTu Benchmark 7
н/д
216276
AnTuTu Benchmark 8
Axon 30 Ultra +162%
715411
272671
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MyOS 11
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5260 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (74% за 30 минут)
|Да (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:44 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:46 ч.
Время просмотра видео
15:55 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 4x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|117°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 64 МП + 8 МП + 64 МП)
|5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.107 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.392 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 30 Ultra более удачной покупкой.
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