ZTE Axon 40 Ultra против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года ZTE Axon 40 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Axon 40 Ultra
- Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
- Камера имеет оптический зум 10x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 16% выше максимальная яркость экрана (1760 против 1513 нит)
- На 25% выше плотность пикселей (500 vs 400 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|500 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|93.1%
|90.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|163.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|77.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|204 грамма
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 1024 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
|CPU
|-
|220415
|GPU
|-
|408475
|Memory
|-
|157509
|UX
|-
|151964
|Total score
|-
|941286
|Stability
|-
|56%
|Graphics test
|-
|48 FPS
|Graphics score
|-
|8074
|PCMark 3.0 score
|-
|13014
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MyOS 12
|One UI 4.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:59 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 91 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/2.82"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), а если производительность – то ZTE Axon 40 Ultra.
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