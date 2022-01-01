Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года ZTE Axon 40 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.