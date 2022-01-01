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ZTE Axon 40 Ultra против Xiaomi 12 Pro

ЗТЕ Аксон 40 Ультра
VS
Ксиаоми 12 Pro
ZTE Axon 40 Ultra
Xiaomi 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года ZTE Axon 40 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 40 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (1513 против 1059 нит)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • На 30% выше плотность пикселей (521 vs 400 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 40 Ultra
vs
12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 93.1% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Axon 40 Ultra +43%
1513 нит
12 Pro
1059 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.6 мм
Ширина 73.5 мм 74.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.66 мм
Вес 204 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Axon 40 Ultra +4%
93.1%
12 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 40 Ультра и Ксиаоми 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
3928
AnTuTu Benchmark 9
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
1007145
CPU - 235094
GPU - 440628
Memory - 166283
UX - 161731
Total score - 1007145
Stability - 63%
Graphics test - 56 FPS
PCMark 3.0 score - 13070
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MyOS 12 MIUI 13
Размер системы из коробки - 26.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки - 0:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:48 ч.
Просмотр видео - 10:04 ч.
Игры - 04:53 ч.
Режим ожидания - 89 ч.
Общая автономность
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
25:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 40 Ultra vs Xiaomi 12 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 10120 x 6328 8700 x 5800
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 91 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
141
Качество видео
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
111
Итоговая оценка камеры
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
131

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 40 Ultra
н/д
12 Pro
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте ZTE Axon 40 Ultra, а если программное обеспечение – то Xiaomi 12 Pro.

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