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ZTE Axon 40 Ultra против Axon 30 Ultra

ЗТЕ Аксон 40 Ультра
VS
ЗТЕ Аксон 30 Ultra
ZTE Axon 40 Ultra
ZTE Axon 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года ZTE Axon 40 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового ZTE Axon 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Axon 40 Ultra
  • На 117% выше максимальная яркость экрана (1513 против 698 нит)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Axon 40 Ultra
vs
Axon 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 93.1% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
ШИМ (PWM) - 757 Гц
Время отклика - 2.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Axon 40 Ultra +117%
1513 нит
Axon 30 Ultra
698 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 161.5 мм
Ширина 73.5 мм 73 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 204 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Белый, Синий, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Axon 40 Ultra +2%
93.1%
Axon 30 Ultra
91.1%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Аксон 40 Ультра и ЗТЕ Аксон 30 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 1024 ГБ 128, 256, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 204018
GPU - 319580
Memory - 122658
UX - 158258
Total score - 812062
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 12795
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MyOS 12 MyOS 11
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Quick Charge 4+ (74% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:18 ч.
Просмотр видео - 12:39 ч.
Игры - 05:08 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Axon 40 Ultra
н/д
Axon 30 Ultra
26:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Axon 40 Ultra vs ZTE Axon 30 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 10120 x 6328 10120 x 6328
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП) 4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 91 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото ZTE Axon 30 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Axon 40 Ultra
н/д
Axon 30 Ultra
89.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 40 Ultra более удачной покупкой.

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