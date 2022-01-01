ZTE Axon 40 Ultra против Axon 30 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2022 года ZTE Axon 40 Ultra с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового ZTE Axon 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Axon 40 Ultra
- На 117% выше максимальная яркость экрана (1513 против 698 нит)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать ZTE Axon 30 Ultra
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Камера имеет оптический зум 5x
- Весит на 16 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|93.1%
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|757 Гц
|Время отклика
|-
|2.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|161.5 мм
|Ширина
|73.5 мм
|73 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8 мм
|Вес
|204 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Белый, Синий, Коричневый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|3000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 660
|Частота GPU
|818 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 1024 ГБ
|128, 256, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
3582
|CPU
|-
|204018
|GPU
|-
|319580
|Memory
|-
|122658
|UX
|-
|158258
|Total score
|-
|812062
|PCMark 3.0 score
|-
|12795
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|MyOS 12
|MyOS 11
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да, Quick Charge 4+ (74% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:44 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:18 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:39 ч.
|Игры
|-
|05:08 ч.
|Режим ожидания
|-
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|10120 x 6328
|10120 x 6328
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 0.3 МП)
|4 (64 МП + 64 МП + 64 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 91 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 123 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.37", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
|- 64 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV08A10
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото ZTE Axon 30 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
108
Качество видео
Итоговая оценка камеры
107
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 40 Ultra более удачной покупкой.
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