Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2018 года ZTE Axon 9 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.