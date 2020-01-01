Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2018 года ZTE Axon 9 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.