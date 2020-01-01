ZTE Axon 9 Pro против Axon 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2018 года ZTE Axon 9 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.47-дюймового ZTE Axon 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Axon 9 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать ZTE Axon 11
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 20% выше максимальная яркость экрана (627 против 523 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Более энергоэффективный CPU
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (631 и 516 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик ZTE Axon 9 Pro и ZTE Axon 11
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.21 дюймов
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|87.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|159.2 мм
|Ширина
|74.5 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|-
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 620
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
Axon 11 +22%
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Axon 9 Pro +1%
1994
1976
AnTuTu Benchmark 8
289049
Axon 11 +15%
331736
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#138 и #110)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android One
|MiFavor 10
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|11 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 25 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|130°
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Фокусное расстояние: 10 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|15
|24
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Axon 11 более удачной покупкой.
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