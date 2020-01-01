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ZTE Blade 20 Smart против Huawei Honor 10i

ЗТЕ Блэйд 20 Смарт
ZTE Blade 20 Smart
VS
Хуавей Хонор 10i
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года ZTE Blade 20 Smart с экраном 6.49" и чипом MediaTek Helio P60, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade 20 Smart
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • На 57% выше плотность пикселей (415 vs 265 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 26 граммов меньше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (336 и 285 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade 20 Smart и Huawei Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.49 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 265 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Blade 20 Smart
н/д
Honor 10i
380 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.9 мм 154.8 мм
Ширина 76.6 мм 73.6 мм
Толщина 8.5 мм 8 мм
Вес 190 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Темный изумруд, Терный гранат Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд 20 Смарт и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 3 4
Частота GPU 550 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 20 Smart
285
Honor 10i +18%
336
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 20 Smart
1127
Honor 10i +19%
1340
AnTuTu Benchmark 8
Blade 20 Smart +10%
173203
Honor 10i
157201

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade 20 Smart vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.498 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.303 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и коммуникации - выбирайте ZTE Blade 20 Smart, а если дисплей, программное обеспечение, камера и звук – то Huawei Honor 10i.

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