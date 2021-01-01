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ZTE Blade 20 Smart против Samsung Galaxy A12

ЗТЕ Блэйд 20 Смарт
VS
Самсунг Галакси А12
ZTE Blade 20 Smart
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года ZTE Blade 20 Smart с экраном 6.49" и чипом MediaTek Helio P60, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade 20 Smart
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 282 и 166 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade 20 Smart
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.49 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 265 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 337 Гц
Время отклика - 52 мс
Контрастность - 864:1
Максимальная яркость
Blade 20 Smart
н/д
Galaxy A12
471 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 164 мм
Ширина 76.6 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Темный изумруд, Терный гранат Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Blade 20 Smart +1%
82.9%
Galaxy A12
82.1%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд 20 Смарт и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 800 МГц 680 МГц
FLOPS ~86 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 20 Smart +70%
282
Galaxy A12
166
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 20 Smart +10%
1112
Galaxy A12
1015
AnTuTu Benchmark 7
Blade 20 Smart
139430
Galaxy A12
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Blade 20 Smart +85%
170705
Galaxy A12
92091
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MiFavor 9.1 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade 20 Smart
н/д
Galaxy A12
18:18 ч.
Время просмотра видео
Blade 20 Smart
н/д
Galaxy A12
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Blade 20 Smart
н/д
Galaxy A12
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade 20 Smart vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade 20 Smart
н/д
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.498 Вт/кг 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.303 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A12, а если производительность – то ZTE Blade 20 Smart.

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