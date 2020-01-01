ZTE Blade 20 Smart против Xiaomi Redmi 7A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года ZTE Blade 20 Smart с экраном 6.49" и чипом MediaTek Helio P60, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 7A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade 20 Smart
- На 1.04" большая диагональ экрана
- Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4 1800 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 8.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 11% выше плотность пикселей (295 vs 265 PPI)
- Весит на 25 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
42
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
49
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|265 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|74.4%
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|384 Гц
|Время отклика
|-
|27 мс
|Контрастность
|-
|888:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|146.3 мм
|Ширина
|76.6 мм
|70.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|9.5 мм
|Вес
|190 граммов
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Темный изумруд, Терный гранат
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P60
|Qualcomm Snapdragon 439
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 505
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|450 МГц
|FLOPS
|~86 Гфлопс
|~48 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 20 Smart +57%
282
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 20 Smart +38%
1127
817
AnTuTu Benchmark 8
Blade 20 Smart +85%
168067
91077
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MiFavor 9.1
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|6.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|2:35 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|7
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.498 Вт/кг
|0.557 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.303 Вт/кг
|1.166 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Blade 20 Smart более удачной покупкой.
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