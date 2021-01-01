Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 ноября 2019 года ZTE Blade A5 2020 с экраном 6.09" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.