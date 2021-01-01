Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 ноября 2019 года ZTE Blade A5 2020 с экраном 6.09" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.22-дюймового Xiaomi Redmi 8A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.