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ZTE Blade A7 (2020) против Huawei Honor 8A

ЗТЕ Блейд А7 (2020)
ZTE Blade A7 (2020)
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2019 года ZTE Blade A7 (2020) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade A7 (2020)
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 177 и 135 баллов
  • Весит на 14 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade A7 (2020)
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1560 x 720 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Blade A7 (2020)
н/д
Honor 8A
541 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 156.2 мм
Ширина 72.7 мм 73.5 мм
Толщина 8.95 мм 8 мм
Вес 164 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Blade A7 (2020) +2%
81%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блейд А7 (2020) и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade A7 (2020)
135
Honor 8A +31%
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade A7 (2020)
795
Honor 8A +13%
898
AnTuTu Benchmark 8
Blade A7 (2020)
89384
Honor 8A +20%
106984

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade A7 (2020) vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка No LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade A7 (2020)
н/д
Honor 8A
88.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и камера - выбирайте ZTE Blade A7 (2020), а если производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук – то Huawei Honor 8A.

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