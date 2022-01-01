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ZTE Blade A7 (2020) против Samsung Galaxy A03s

ЗТЕ Блейд А7 (2020)
VS
Самсунг Галакси А03s
ZTE Blade A7 (2020)
Samsung Galaxy A03s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2019 года ZTE Blade A7 (2020) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade A7 (2020)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade A7 (2020)
vs
Galaxy A03s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.09 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.9%
ШИМ (PWM) - 806 Гц
Время отклика - 43 мс
Контрастность - 1126:1
Максимальная яркость
Blade A7 (2020)
н/д
Galaxy A03s
486 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 164.2 мм
Ширина 72.7 мм 75.9 мм
Толщина 8.95 мм 9.1 мм
Вес 164 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блейд А7 (2020) и Самсунг Галакси А03s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Blade A7 (2020)
102966
Galaxy A03s +16%
119782
CPU - 36930
GPU - 15632
Memory - 29149
UX - 38919
Total score 102966 119782
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 Android 11
Оболочка UI Stock Android One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 13.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (15% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 3:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade A7 (2020)
н/д
Galaxy A03s
20:03 ч.
Время просмотра видео
Blade A7 (2020)
н/д
Galaxy A03s
15:52 ч.
Время разговора (3G)
Blade A7 (2020)
н/д
Galaxy A03s
29:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade A7 (2020) vs Samsung Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade A7 (2020)
н/д
Galaxy A03s
86.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Август 2021 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03s более удачной покупкой.

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