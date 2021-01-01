Главная > Сравнение смартфонов > Blade A7 (2020) vs Redmi 9A – что лучше выбрать?

ZTE Blade A7 (2020) против Xiaomi Redmi 9A

ЗТЕ Блейд А7 (2020)
ZTE Blade A7 (2020)
VS
Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2019 года ZTE Blade A7 (2020) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9A, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade A7 (2020)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 30 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade A7 (2020)
vs
Redmi 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1560 x 720 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 92.9%
Время отклика - 40 мс
Контрастность - 1318:1
Максимальная яркость
Blade A7 (2020)
н/д
Redmi 9A
432 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 164.9 мм
Ширина 72.7 мм 77 мм
Толщина 8.95 мм 9 мм
Вес 164 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Зеленый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блейд А7 (2020) и Ксиаоми Редми 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade A7 (2020) +71%
795
Redmi 9A
464
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 Android 10
Оболочка UI Stock Android MIUI 12
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade A7 (2020) vs Xiaomi Redmi 9A
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade A7 (2020)
н/д
Redmi 9A
75.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.398 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.901 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9A, а если производительность и камера – то ZTE Blade A7 (2020).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Blade A7 (2020) или Xiaomi Redmi Note 7
2. ZTE Blade A7 (2020) или Xiaomi Redmi 8A
3. ZTE Blade A7 (2020) или Oppo Realme C2
4. ZTE Blade A7 (2020) или ZTE Blade 20 Smart
5. Xiaomi Redmi 9A или Xiaomi Redmi Note 8T
6. Xiaomi Redmi 9A или Xiaomi Redmi Note 8
7. Xiaomi Redmi 9A или Xiaomi Redmi Note 9
8. Xiaomi Redmi 9A или Oppo Realme C3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях