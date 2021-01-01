ZTE Blade A7 (2020) против Xiaomi Redmi 9C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2019 года ZTE Blade A7 (2020) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9C, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade A7 (2020)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.44" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 175 и 136 баллов
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
49
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
|81.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|164.9 мм
|Ширина
|72.7 мм
|77 мм
|Толщина
|8.95 мм
|9 мм
|Вес
|164 грамма
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Синий, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
136
Redmi 9C +29%
175
Geekbench 5 (многоядерный)
795
Redmi 9C +25%
995
|CPU
|-
|42566
|GPU
|-
|14260
|Memory
|-
|29180
|UX
|-
|25965
|Total score
|103197
|112946
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9
|Android 10
|Оболочка UI
|Stock Android
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:59 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
|-
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.355 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.729 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9C более удачной покупкой.
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