Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года ZTE Blade A7 Vita с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.