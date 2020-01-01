Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года ZTE Blade A7 Vita с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.26-дюймового Xiaomi Redmi 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.