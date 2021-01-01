Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2021 года ZTE Blade A71 с экраном 6.52" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.