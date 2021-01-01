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ZTE Blade A71 против Xiaomi Redmi 9C

ЗТЕ Блэйд А71
VS
Ксиаоми Редми 9С
ZTE Blade A71
Xiaomi Redmi 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2021 года ZTE Blade A71 с экраном 6.52" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9C, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade A71
  • Современный порт USB Type-C
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (454 против 403 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 175 и 147 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade A71
vs
Redmi 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 81.1%
Максимальная яркость
Blade A71 +13%
454 нит
Redmi 9C
403 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 164.9 мм
Ширина 75.2 мм 77 мм
Толщина 8.2 мм 9 мм
Вес 180 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Blade A71 +2%
82.6%
Redmi 9C
81.1%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд А71 и Ксиаоми Редми 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A MediaTek Helio G35
Макс. частота 1600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8322 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
FLOPS - ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade A71
147
Redmi 9C +19%
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade A71
755
Redmi 9C +32%
995
AnTuTu Benchmark 9
Blade A71 +2%
115223
Redmi 9C
112946
CPU - 42566
GPU - 14260
Memory - 29180
UX - 25965
Total score 115223 112946
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MiFavor 11 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет (5 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade A71 vs Xiaomi Redmi 9C
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.355 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.729 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте ZTE Blade A71, а если производительность, автономность и звук – то Xiaomi Redmi 9C.

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