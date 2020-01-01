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ZTE Blade V10 против Huawei P20 Lite

ЗТЕ Блэйд V10
ZTE Blade V10
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года ZTE Blade V10 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P70, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V10
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade V10 и Huawei P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 80.72%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Blade V10 +4%
500 нит
P20 Lite
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 148.6 мм
Ширина 75.8 мм 71.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 156 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Blade V10 +3%
83.5%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V10 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP2
GPU-ядер 3 2
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade V10
308
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V10
1511
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Blade V10
184889
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MiFavor 9.0 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade V10
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Blade V10
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Blade V10
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V10 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Blade V10
н/д
P20 Lite
66 дБ
Музыка
Blade V10
н/д
P20 Lite
71 дБ
Звонок
Blade V10
н/д
P20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте ZTE Blade V10, а если программное обеспечение, батарея и звук – то Huawei P20 Lite.

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