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ZTE Blade V10 против Huawei Y6 (2019)

ЗТЕ Блэйд V10
ZTE Blade V10
VS
Хуавей У6 (2019)
Huawei Y6 (2019)

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года ZTE Blade V10 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V10
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (500 против 461 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
  • Быстрая зарядка

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade V10 и Huawei Y6 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Blade V10 +8%
500 нит
Y6 (2019)
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 156.3 мм
Ширина 75.8 мм 73.5 мм
Толщина 7.8 мм 8 мм
Вес 156 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Blade V10 +5%
83.5%
Y6 (2019)
79.2%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V10 и Хуавей У6 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GE8300
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade V10
308
Y6 (2019)
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V10
1511
Y6 (2019)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Blade V10 +153%
184889
Y6 (2019)
73171

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI MiFavor 9.0 EMUI 9
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V10 vs Huawei Y6 (2019)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Blade V10 более удачной покупкой.

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