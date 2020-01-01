Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года ZTE Blade V10 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.