ZTE Blade V10 против Blade 11 Prime
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года ZTE Blade V10 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.52-дюймового ZTE Blade 11 Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade V10
- Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 156 баллов
- Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать ZTE Blade 11 Prime
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
- Быстрая зарядка
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|81.4%
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|32 мс
|-
|Контрастность
|1538:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|166 мм
|Ширина
|75.8 мм
|76 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.7 мм
|Вес
|156 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~78.8 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade V10 +96%
306
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V10 +98%
1512
764
AnTuTu Benchmark 7
178059
AnTuTu Benchmark 8
Blade V10 +66%
164358
99160
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 11
|Оболочка UI
|MiFavor 9.0
|MiFavor 11
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|4000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 МП)
|3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|-
|LTE Cat*
|7
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.127 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.847 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Blade 11 Prime более удачной покупкой.
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