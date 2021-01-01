Главная > Сравнение смартфонов > Blade V10 vs Blade 11 Prime – что лучше выбрать?

ZTE Blade V10 против Blade 11 Prime

ЗТЕ Блэйд V10
VS
ЗТЕ Блэйд 11 Прайм
ZTE Blade V10
ZTE Blade 11 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года ZTE Blade V10 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.52-дюймового ZTE Blade 11 Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V10
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 156 баллов
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать ZTE Blade 11 Prime
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
  • Быстрая зарядка
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade V10
vs
Blade 11 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 81.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32 мс -
Контрастность 1538:1 -
Максимальная яркость
Blade V10
494 нит
Blade 11 Prime
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 166 мм
Ширина 75.8 мм 76 мм
Толщина 7.8 мм 8.7 мм
Вес 156 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Blade V10 +3%
83.5%
Blade 11 Prime
81.4%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V10 и ЗТЕ Блэйд 11 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2100 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
FLOPS ~78.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade V10 +96%
306
Blade 11 Prime
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V10 +98%
1512
Blade 11 Prime
764
AnTuTu Benchmark 7
Blade V10
178059
Blade 11 Prime
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Blade V10 +66%
164358
Blade 11 Prime
99160

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI MiFavor 9.0 MiFavor 11

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:05 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V10 vs ZTE Blade 11 Prime
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да -
LTE Cat* 7 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade V10
86.2 дБ
Blade 11 Prime
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ZTE Blade 11 Prime более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi A3 vs ZTE Blade V10
2. Xiaomi Redmi Note 9S vs ZTE Blade V10
3. Xiaomi Redmi Note 8 vs ZTE Blade V10
4. Huawei Honor 10 Lite vs ZTE Blade V10
5. ZTE Blade V9 Vita vs Blade V10
6. ZTE Blade V9 vs Blade V10
7. ZTE Blade 20 Smart vs Blade V10
8. ZTE Blade A7 (2020) vs Blade 11 Prime

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях