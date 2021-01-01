Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2020 года ZTE Blade V2020 Smart с экраном 6.82" и чипом UNISOC SC9863A, против 6.5-дюймового Oppo A5 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.