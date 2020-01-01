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ZTE Blade V2020 Smart против 20 Smart

ЗТЕ Блейд V2020 Смарт
ZTE Blade V2020 Smart
VS
ЗТЕ Блэйд 20 Смарт
ZTE Blade 20 Smart

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2020 года ZTE Blade V2020 Smart с экраном 6.82" и чипом UNISOC SC9863A, против 6.49-дюймового ZTE Blade 20 Smart, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V2020 Smart
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать ZTE Blade 20 Smart
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1800 МГц
  • На 87% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 281 и 150 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Blade V2020 Smart
vs
Blade 20 Smart

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1640 x 720 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 265 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 82.9%

Дизайн и корпус

Высота 173.4 мм 162.9 мм
Ширина 78 мм 76.6 мм
Толщина 9.2 мм 8.5 мм
Вес 204 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Темный изумруд, Терный гранат
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блейд V2020 Смарт и ЗТЕ Блэйд 20 Смарт в бенчмарках
Процессор
Чипсет UNISOC SC9863A MediaTek Helio P60
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 12 нанометров
Графика - Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU - 800 МГц
FLOPS - ~86 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Blade V2020 Smart
96324
Blade 20 Smart +75%
168391

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MiFavor 10.1 MiFavor 9.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V2020 Smart vs ZTE Blade 20 Smart
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.498 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.303 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте ZTE Blade 20 Smart, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то ZTE Blade V2020 Smart.

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