ZTE Blade V2020 против Xiaomi Redmi Note 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2020 года ZTE Blade V2020 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.3-дюймового Xiaomi Redmi Note 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade V2020
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 25% выше максимальная яркость экрана (621 против 496 нит)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (318 и 294 баллов)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.59%
|81.7%
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|63290 Гц
|-
|Время отклика
|32.6 мс
|-
|Контрастность
|1788:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|158.3 мм
|Ширина
|76.3 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|185 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 610
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
294
Redmi Note 8 +8%
318
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V2020 +7%
1416
1322
AnTuTu Benchmark 8
Blade V2020 +2%
175501
171343
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#250 и #260)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MiFavor 10.1
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Мощность зарядки
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет (50% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:00 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
Время разговора (3G)
25:01 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|-
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4224 x 3136
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|28.21 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/2.9"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|7
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.127 Вт/кг
|0.191 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.847 Вт/кг
|1.034 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8, а если корпус – то ZTE Blade V2020.
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