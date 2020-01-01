ZTE Blade V2020 против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2020 года ZTE Blade V2020 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade V2020
- Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
- Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 22% выше максимальная яркость экрана (606 против 496 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.59%
|84.5%
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|63290 Гц
|2404 Гц
|Время отклика
|32.6 мс
|35.2 мс
|Контрастность
|1788:1
|1649:1
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|165.8 мм
|Ширина
|76.3 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.8 мм
|Вес
|185 граммов
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Зеленый, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53)
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 618
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
294
Redmi Note 9 Pro +92%
564
Geekbench 5 (многоядерный)
1416
Redmi Note 9 Pro +24%
1750
AnTuTu Benchmark 8
175501
Redmi Note 9 Pro +57%
275246
Список смартфонов в AnTuTu 8 (#250 и #150)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MiFavor 10.1
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
|18.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Мощность зарядки
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет (50% за 35 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:23 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
43:57 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.48
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Micro
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|7
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.127 Вт/кг
|0.66 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.847 Вт/кг
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.
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