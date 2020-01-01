Главная > Сравнение смартфонов > Blade V2020 vs Redmi Note 9 Pro – что лучше выбрать?

ZTE Blade V2020 против Xiaomi Redmi Note 9 Pro

ЗТЕ Блэйд V2020
ZTE Blade V2020
VS
Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2020 года ZTE Blade V2020 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V2020
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (606 против 496 нит)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Blade V2020
vs
Redmi Note 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.59% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 63290 Гц 2404 Гц
Время отклика 32.6 мс 35.2 мс
Контрастность 1788:1 1649:1
Максимальная яркость
Blade V2020
496 нит
Redmi Note 9 Pro +22%
606 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.7 мм 165.8 мм
Ширина 76.3 мм 76.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 185 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Зеленый, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V2020 и Ксиаоми Редми Ноут 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 618
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 900 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V2020
1416
Redmi Note 9 Pro +24%
1750
AnTuTu Benchmark 8
Blade V2020
175501
Redmi Note 9 Pro +57%
275246

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MiFavor 10.1 MIUI 11
Размер системы из коробки 7 ГБ 18.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Мощность зарядки Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade V2020
н/д
Redmi Note 9 Pro
17:23 ч.
Время просмотра видео
Blade V2020
н/д
Redmi Note 9 Pro
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Blade V2020
н/д
Redmi Note 9 Pro
43:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V2020 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.48
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade V2020 +10%
94.8 дБ
Redmi Note 9 Pro
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг 0.66 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Blade V2020 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
2. ZTE Blade V2020 или Xiaomi Redmi Note 8
3. ZTE Blade V2020 или Huawei Honor 9C
4. ZTE Blade V2020 или Xiaomi Redmi 9
5. Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Mi 9T Pro
6. Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Note 8 Pro
7. Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Samsung Galaxy A51
8. Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Huawei Honor 20
9. Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Mi 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях