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ZTE Blade V2020 против 20 Smart

ЗТЕ Блэйд V2020
ZTE Blade V2020
VS
ЗТЕ Блэйд 20 Смарт
ZTE Blade 20 Smart

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2020 года ZTE Blade V2020 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.49-дюймового ZTE Blade 20 Smart, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V2020
  • На 49% выше плотность пикселей (395 vs 265 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать ZTE Blade 20 Smart
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Blade V2020
vs
Blade 20 Smart

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 265 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.59% 82.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 63290 Гц -
Время отклика 32.6 мс -
Контрастность 1788:1 -
Максимальная яркость
Blade V2020
496 нит
Blade 20 Smart
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.7 мм 162.9 мм
Ширина 76.3 мм 76.6 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 185 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Темный изумруд, Терный гранат
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Blade V2020 +2%
84.59%
Blade 20 Smart
82.9%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V2020 и ЗТЕ Блэйд 20 Смарт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 MediaTek Helio P60
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 900 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V2020 +26%
1416
Blade 20 Smart
1127
AnTuTu Benchmark 8
Blade V2020 +4%
175501
Blade 20 Smart
167959

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MiFavor 10.1 MiFavor 9.1
Размер системы из коробки 7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Мощность зарядки Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет (50% за 35 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V2020 vs ZTE Blade 20 Smart
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 7 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Blade V2020
94.8 дБ
Blade 20 Smart
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.127 Вт/кг 0.498 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.847 Вт/кг 1.303 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте ZTE Blade V2020, а если батарея – то ZTE Blade 20 Smart.

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