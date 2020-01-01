Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2020 года ZTE Blade V2020 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.49-дюймового ZTE Blade 20 Smart, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.