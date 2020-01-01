Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 Vita с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 435, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.