ZTE Blade V9 Vita против Xiaomi Redmi 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 Vita с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 435, против 6.26-дюймового Xiaomi Redmi 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать ZTE Blade V9 Vita
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
- Весит на 45 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7
- На 0.81" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- Тонкие рамки – на 10.83% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 1 год новее
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade V9 Vita и Xiaomi Redmi 7
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|76%
|86.83%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.8 мм
|158.6 мм
|Ширина
|68.7 мм
|76.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.4 мм
|Вес
|135 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Мятный, Розовый
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 435
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 506
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
265
Geekbench 5 (многоядерный)
1049
AnTuTu Benchmark 8
124648
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MiFavor UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (12 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.557 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.251 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 7 более удачной покупкой.
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