Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.