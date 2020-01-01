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ZTE Blade V9 против Xiaomi Mi A3

ЗТЕ Блэйд V9
ZTE Blade V9
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года ZTE Blade V9 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать ZTE Blade V9
  • На 50% выше плотность пикселей (424 vs 282 PPI)
  • Весит на 33 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 830 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3200 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Blade V9
58
Mi A3
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Blade V9
22
Mi A3
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Blade V9
57
Mi A3
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Blade V9
51
Mi A3
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Blade V9
56
Mi A3
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Blade V9
48
Mi A3
64

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик ZTE Blade V9 и Xiaomi Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 78.4% 82.77%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Blade V9 +4%
381 нит
Mi A3
367 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.4 мм 153.5 мм
Ширина 70.6 мм 71.9 мм
Толщина 7.5 мм 8.5 мм
Вес 140 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Blade V9
78.4%
Mi A3 +6%
82.77%

Производительность

Тестируем ЗТЕ Блэйд V9 и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade V9
н/д
Mi A3
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade V9
н/д
Mi A3
1124
AnTuTu Benchmark 8
Blade V9
77211
Mi A3 +127%
175514

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MiFavor UI Android One

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Blade V9
н/д
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Blade V9
н/д
Mi A3
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Blade V9
н/д
Mi A3
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер ZTE Blade V9 vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Omnivision OV16B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 6816 x 4735
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Blade V9
н/д
Mi A3
75 дБ
Музыка
Blade V9
н/д
Mi A3
75.1 дБ
Звонок
Blade V9
н/д
Mi A3
82.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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